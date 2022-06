Ondate di calore sulla Sardegna: allerta sino a domenica 5 maggio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Continuerà sino al pomeriggio di domenica 5 giugno 2022 l’allerta Ondate di calore lanciata dalla Protezione Civile regionale della Sardegna. Lo rende noto il Comune di Cagliari. Le temperature, specifica l’avviso, subiranno un generale e progressivo aumento sul settore Occidentale della Sardegna, principalmente nei valori massimi, risultando anche molto elevate. Potranno dunque superare i 37°C, localmente i 40°C. Questi alcuni comportamenti e misure di prevenzione che possono contribuire a ridurre le conseguenze nocive delle Ondate di calore: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio in casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane consumare pasti leggeri e ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 1 giugno 2022) Continueràal pomeriggio di5 giugno 2022 l’dilanciata dalla Protezione Civile regionale della. Lo rende noto il Comune di Cagliari. Le temperature, specifica l’avviso, subiranno un generale e progressivo aumento sul settore Occidentale della, principalmente nei valori massimi, risultando anche molto elevate. Potranno dunque superare i 37°C, localmente i 40°C. Questi alcuni comportamenti e misure di prevenzione che possono contribuire a ridurre le conseguenze nocive delledi: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio in casa, proteggersi daldel sole con tende o persiane consumare pasti leggeri e ...

Advertising

Pietro_Firenze : RT @Giulio_Firenze: Come va interpretata questa fase di caldo anomalo in vista dell’estate? In generale non sempre ondate di calore precoci… - PVirtus : Italia come i tropici, come sarà il tempo di giugno? Intense ondate di calore e forti temporali - peterkama : Italia come i tropici. «A giugno avremo ondate di calore e forti temporali» - infoitinterno : Italia come i tropici: «A giugno ondate di calore e forti temporali» - a42nno : RT @Corriere: Come sarà il tempo di giugno? Intense ondate di calore tra forti temporali -