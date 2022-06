Nessuno tocchi Sara Pinna, è una giornalista dei nostri tempi (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Giornalismo” dei nostri tempi. A una trasmissione locale, certa Sara Pinna, angolosa conduttrice stanziale, se la prende con un bambino di sei anni che festeggia, in braccio al papà, la salvezza del Cosenza ai danni del Vicenza in serie B. Il piccolo non è che abbia fatto chissà quali misfatti, non è un Jenny ‘a Carogna in erba, si è limitato a farfugliare, incoraggiato dal padre, “lupi si nasce” o qualcosa del genere, riferito ai calciatori della sua città; ma è bastato a far perdere la brocca alla Pinna che subito ci ha polemizzato, manco fosse Orsini: “Eh, ma gatti si diventa. Non ti preoccupare, che venite anche voi in Pianura a cercare lavoro”. Il bambino non ha colto bene la lezione di geosociologia, in compenso se n’è adontato il padre che le ha rivolto una signorile letterina: “Gentile ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Giornalismo” dei. A una trasmissione locale, certa, angolosa conduttrice stanziale, se la prende con un bambino di sei anni che festeggia, in braccio al papà, la salvezza del Cosenza ai danni del Vicenza in serie B. Il piccolo non è che abbia fatto chissà quali misfatti, non è un Jenny ‘a Carogna in erba, si è limitato a farfugliare, incoraggiato dal padre, “lupi si nasce” o qualcosa del genere, riferito ai calciatori della sua città; ma è bastato a far perdere la brocca allache subito ci ha polemizzato, manco fosse Orsini: “Eh, ma gatti si diventa. Non ti preoccupare, che venite anche voi in Pianura a cercare lavoro”. Il bambino non ha colto bene la lezione di geosociologia, in compenso se n’è adontato il padre che le ha rivolto una signorile letterina: “Gentile ...

