Mondiale Rally - Olbia e Alghero ospitano il Rally d' Italia

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tutto è pronto per la diciannovesima edizione delSardegna, appuntamento valido come quinto round del2022. Il via domani - giovedì 2 giugno - con la-Cabu Abbas: gli equipaggi iscritti alla gara affronteranno un percorso suddiviso in 21 tappe e poco più di 300 km cronometrati. Il via sul lungomare di. La novità principale di quest'anno è proprio la crono-spettacolo diche apre le ostilità di questa edizione. A commentare le novità è lo stesso Tiziano Siviero, l'uomo che anche quest'anno ha curato il percorso di gara. "Quest'anno si comincia daalle 18.08 e si parte quasi dal centro della città, sull'asfalto del lungomare. Poi si affronta la terra, con salti e derapate, per poi finire di nuovo sull'asfalto. ...

Advertising

lawson1974 : @StefanoLagna @Claudio61372742 Noi tra poco andiamo a Genova per imbarcarci. Ovviamente la BMC è con noi. PS. Ho sc… - infoitinterno : Rally mondiale a Olbia, prova speciale Cabu Abbas: tutto ciò che bisogna sapere - infoitinterno : Olbia. Rally mondiale. Tra poche ore la gara di Tilibbas. Ecco la mappa con tutte le indicazioni - infoitinterno : rally mondiale: il palazzo della Provincia si tinge di tricolore - infoitinterno : Rally mondiale: presente lo stand dei funzionari ADM -

Il programma Domani mattina ilriparte da Olbia alle 5.55 con la prima tappa che è composta da 8 prove speciali e 133,56 km cronometrati. Sono in programma due passaggi sulle prove di Terranova ...Oppure chi, come Rossi, impegnato in una gara per il, è costretto a fare pipì e versare ... E, ancora, chi (Maiga) nella prova di un, dimenticato il casco mise in testa un sacchetto di ...Il mondo dei motori si sposta in Sardegna per la quinta tappa del World Rally Championship, al via oggi. Sono 60 gli equipaggi iscritti alla gara, che comprende 21 prove speciali per un totale di ...Questa mattina con il classico shakedown di Olmedo (3,53 km) è partita la 19a edizione del Rally Italia Sardegna. Il più veloce è stato il belga Thierry Neuville (Hyundai) davanti alle Toyota di Lappi ...