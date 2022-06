Milan, l’annuncio infiamma il calciomercato: affare da 25 milioni (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il mercato del Milan decollerà nei prossimi giorni, intanto, c’è già il prezzo per uno dei calciatori seguiti con insistenza da Maldini Il passaggio di proprietà e un calciomercato davanti per potenziare l’organico che in questa stagione è riuscito a scucire lo scudetto ai ‘cugini’ dell’Inter. Il Milan traccia la strada per aumentare il proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il mercato deldecollerà nei prossimi giorni, intanto, c’è già il prezzo per uno dei calciatori seguiti con insistenza da Maldini Il passaggio di proprietà e undavanti per potenziare l’organico che in questa stagione è riuscito a scucire lo scudetto ai ‘cugini’ dell’Inter. Iltraccia la strada per aumentare il proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

PietroMazzara : ?? CESSIONE #MILAN ?? Avvenuto il signing tra #RedBird e #Elliott. Tra oggi e domani l’annuncio ufficiale e il via a… - DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Maldini, Massara, Gazidis e anche Gerry #Cardinale sono in sede: oggi l'annuncio sul passaggio… - DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Ufficiale il passaggio di proprietà: c'è l'annuncio del club rossonero - sportli26181512 : Juventus-De Sciglio: c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2025. Presto firma e annuncio: Il club bianconero ha trov… - SanremoAncheNoi : RT @vnewsita: #Milan, inizia l'era #RedBird: c'è l'annuncio #ufficiale -