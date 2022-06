Letizia di Spagna va in missione come Lady Diana. E lascia solo Felipe (Di mercoledì 1 giugno 2022) Letizia di Spagna è partita per una missione in Mauritania. E ha lasciato solo a Palazzo suo marito Felipe. Il tour di Stato dura solo un paio di giorni e la Reina sembra ispirarsi a Lady Diana, sia per il suo impegno sociale sia per il suo look da prima linea sul campo. Letizia di Spagna in missione in Mauritania Letizia di Spagna è atterrata a Nouakchott, capitale della Mauritania, martedì 31 maggio e tornerà a casa giovedì 2 giugno. Si tratta del settimo viaggio di questo tipo e il quarto che fa in Africa da quando è diventata Regina. Il suo obiettivo è quello di conoscere il lavoro che la Cooperazione spagnola svolge in questo Paese nel settore ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 giugno 2022)diè partita per unain Mauritania. E hatoa Palazzo suo marito. Il tour di Stato duraun paio di giorni e la Reina sembra ispirarsi a, sia per il suo impegno sociale sia per il suo look da prima linea sul campo.diinin Mauritaniadiè atterrata a Nouakchott, capitale della Mauritania, martedì 31 maggio e tornerà a casa giovedì 2 giugno. Si tratta del settimo viaggio di questo tipo e il quarto che fa in Africa da quando è diventata Regina. Il suo obiettivo è quello di conoscere il lavoro che la Cooperazione spagnola svolge in questo Paese nel settore ...

