Le priorità della Lega sull’interrogazione parlamentare per un monologo tv della Littizzetto

Mentre la commissione di Vigilanza Rai si trova ad affrontare problemi come la richiesta – avanzata da alcuni parlamentari rappresentati da Maria Laura Paxia, in seguito a un appello lanciato da Michele Santoro – di commissionare un sondaggio indipendente per misurare il grado di soddisfazione dei cittadini nei confronti del servizio pubblico, soprattutto in seguito alla natura del dibattito sulla guerra, scoppia un altro caso. Si parla del monologo di Luciana Littizzetto che, domenica scorsa, ha parlato del referendum sulla giustizia del 12 giugno, ironizzando sul fatto di voler andare al mare anziché esercitare il suo diritto di voto.

