Infortuni sul lavoro in Bergamasca: uno ogni 37 minuti (Di mercoledì 1 giugno 2022) I dati Nei primi quattro mesi di quest'anno, secondo l'Inail, le denunce per Infortunio sul lavoro nella Bergamasca sono cresciute del 31% rispetto allo stesso periodo del 2021: da 3.531 si sale a 4.621. Da inizio anno in pratica si contano una media di 38,5 Infortuni al giorno: uno ogni 37 minuti.

TgrRaiVeneto : I numeri di maggio in Veneto sono addirittura drammatici. Se ne è discusso a Vicenza dove oltre 600 rappresentanti… - ekuonews : Incidenti sul lavoro, diminuiscono decessi del 15% ma crescono gli infortuni. Abruzzo migliora e va in 'arancione' - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: INACCETTABILE IN UN PAESE CIVILE! ?????? Inail, in 4 mesi 254mila infortuni e 261 morti sul lavoro - Economia - ANSA http… - CatelliRossella : INACCETTABILE IN UN PAESE CIVILE! ?????? Inail, in 4 mesi 254mila infortuni e 261 morti sul lavoro - Economia - ANSA - discoradioIT : Infortuni sul #lavoro: nella Bergamasca uno ogni 37 minuti. Nei primi quattro mesi di quest’anno, secondo l’#Inail… -