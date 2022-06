Federica Gentile | “Per arrivare ai giovani | devi dar vita a un prodotto nel quale si riconoscano”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Radio Zeta Future Hits live 2022 è il primo Festival radio della Generazione Zeta: sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica saliranno nelle vesti di presentatori Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini. Treche incarnano i valori della generazione zeta perché la vivono ogni giorno e che sul palco porteranno energia e freschezza. La serata sarà trasmessa dalle 21 in radiovisione in contemporanea sia su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), che RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) o in streaming su RTL 102.5 Play, e vedrà alternarsi sul palco alcuni tra gli artisti più amati dai: Achille Lauro, Ariete, Blanco, Elodie, Ernia, Gazzelle, Irama, Mahmood, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Psicologi, Rkomi, Sangiovanni, Sick Luke, Tananai e molti altri. DiLei GirlZ ha ...

"È il primo festival dedicato a questa generazione - dice, direttrice artistica di Radio Zeta - del resto la nostra emittente non soltanto parla a questi ragazzi ma è anche fatta da ... Federica Gentile (Radio Zeta): "I giovani sono il nostro presente e il nostro futuro" Il 9 giugno all'Auditorium Parco della Musica di Roma si terrà il concerto che vedrà esibirsi artisti quali Blanco, Mahmood, Ariete, Coez, e molti altri per inaugurare l'estate con un evento dedicato ... Ultimo, ospite di "W l'Italia", ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera e ha ammesso che ogni "no" ricevuto lo ha sempre ferito molto. "Ogni no che prendevo faceva male. Ero e sono ossessionat ...