Dispersione scolastica Agia | “Subito aree di educazione prioritaria nelle zone a rischio”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - A scuola hanno un peggior rendimento e rischiano maggiormente di abbandonare gli studi gli studenti provenienti da contesti familiari, culturali e sociali più fragili. Non arriva al diploma il 22,7% dei figli di chi ha al massimo la licenza media. Circa il 22% di chi lascia la scuola ha genitori con professioni non qualificate o disoccupati. L'articolo .

Tra le cause disoccupazione,, caro affitti, difficoltà a muoversi. È il momento di aprire una prospettiva di speranza per le nuove generazioni ', continua la Pari, ' puntando ...... un servizio gratuito per il sostegno da parte di studenti universitari con ruolo di Tutor a ragazzi con difficoltà scolastiche, che altrimenti avrebbe potuto sfociare in- 2 ... Dispersione scolastica, Agia: “Aree di educazione prioritaria nelle zone a rischio” È una delle iniziative che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha proposto, assieme ad altre sei, a istituzioni e terzo settore. L’obiettivo è aiutare gli studenti provenienti dai ...Genova. “Il bilancio degli ultimi 5 anni delle politiche sociali del comune di Genova ha contato nel 2021 un investimento pari a 61,4 milioni di euro per ...