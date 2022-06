Cessione Milan, Elliott: “Fiducia in RedBird, il meglio deve ancora venire” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Nel passare il testimone abbiamo sottolineato tre valori fondamentali: stessi traguardi, continuità di intenti e solidità finanziaria. Alla luce di questi punti concordati e sulla base dell’eccellente track record in investimenti sportivi, riteniamo che RedBird sia perfettamente posizionato per portare avanti una visione per il Milan che condividiamo”. Inizia così una nota da parte del fondo Elliott in seguito alla Cessione della maggioranza delle quote del Milan a RedBird: “RedBird, come noi, crede nello sviluppo di un club sostenibile e di successo, e manterrà il Milan finanziariamente solido e focalizzato sul futuro. Il proseguire del nostro coinvolgimento riflette la Fiducia di Elliott nella leadership di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Nel passare il testimone abbiamo sottolineato tre valori fondamentali: stessi traguardi, continuità di intenti e solidità finanziaria. Alla luce di questi punti concordati e sulla base dell’eccellente track record in investimenti sportivi, riteniamo chesia perfettamente posizionato per portare avanti una visione per ilche condividiamo”. Inizia così una nota da parte del fondoin seguito alladella maggioranza delle quote del: “, come noi, crede nello sviluppo di un club sostenibile e di successo, e manterrà ilfinanziariamente solido e focalizzato sul futuro. Il proseguire del nostro coinvolgimento riflette ladinella leadership di ...

