Centri estivi diurni per figli tra 3 e 14 anni, domande entro il 20 giugno. Bando Inps (Di mercoledì 1 giugno 2022) È stato pubblicato il Bando di concorso Centri estivi diurni 2022 per l’assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese per la partecipazione a Centri estivi diurni in Italia riservati a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 giugno 2022) È stato pubblicato ildi concorso2022 per l’assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese per la partecipazione ain Italia riservati a minori di età compresa tra i 3 e i 14. L'articolo .

Advertising

sabrybergamini : RT @HelpConsumatori: +++ #Centriestivi, un gran costo per le famiglie. E il bonus centri estivi? Il punto di @adocnazionale +++ https://t.… - orizzontescuola : Centri estivi diurni per figli tra 3 e 14 anni, domande entro il 20 giugno. Bando Inps - HelpConsumatori : +++ #Centriestivi, un gran costo per le famiglie. E il bonus centri estivi? Il punto di @adocnazionale +++… - CittaMetro_FI : RT @FlorenceTV_: #dalterritorio @mugellotoscana #musica #centriestivi ????A Borgo San Lorenzo tre settimane di Centri Estivi Musicali. Sono… - FlorenceTV_ : #dalterritorio @mugellotoscana #musica #centriestivi ????A Borgo San Lorenzo tre settimane di Centri Estivi Musicali… -