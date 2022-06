(Di mercoledì 1 giugno 2022), 1 giu. (Adnkronos) - “Il progetto dielettrica Ter, promosso a, è stata la sintesi di una progettualità trasversale. Oggi gestiamo questa infrastruttura, grazie alla partnership con Acea Innovation che ha elaborato la piattaforma informatica che viene utilizzata per la fruibilità del servizio. I dati e le statistiche, ad un anno dalla sua inaugurazione, mostrano che questo è molto apprezzato dalla cittadinanza. Numeri che evidenziano come lasta funzionando. Abbiamo sperimentato le competenze di tutte le aziende che stanno collaborando, facendo proprie le istanze deidi”. Così il Ceo di, Laura, nel suo intervento all'Innovation Day Tour ...

Advertising

LocalPage3 : Caparvi (Umbria Energy): 'Mobilità sostenibile apprezzata da cittadini Terni' - ledicoladelsud : Caparvi (Umbria Energy): ‘Mobilità sostenibile apprezzata da cittadini Terni’ - fisco24_info : Caparvi (Umbria Energy): 'Mobilità sostenibile apprezzata da cittadini Terni': (Adnkronos) - “Il progetto di mobili… - TV7Benevento : Caparvi (Umbria Energy): 'Mobilità sostenibile apprezzata da cittadini Terni' - -

Agenzia ANSA

... da oggi insono coinvolti anche gli operatori di pubblica sicurezza di Perugia e Assisi": lo sottolinea il deputato della Lega Virginio, coordinatore regionale in. "La pistola ...Federica si è laureata a Perugia in economia e management aziendale e inha trovato anche i ... Il Teamdi Foligno mi ha instradato al motocross; Ivo Lasagna, che ho conosciuto sulle ... Caparvi, Lega, taser in dotazione forze ordine 46 città Terni, 1 giu. (Adnkronos) - “Il progetto di mobilità elettrica Ter, promosso a Terni, è stata la sintesi di una progettualità trasversale. Oggi ...In distribuzione dal 14 marzo, da oggi in Umbria sono coinvolti anche gli operatori di pubblica sicurezza di Perugia e Assisi": lo sottolinea il deputato della Lega Virginio Caparvi, coordinatore ...