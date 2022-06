Amici 21, Luigi Strangis parla per la prima volta della partecipazione a Sanremo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il passaggio dallo studio di Amici di Maria De Filippi al palco del Festival di Sanremo è diventato quasi un rito per i cantanti che approdano alla finalissima del talent di Canale 5 (l’anno scorso per esempio hanno gareggiato all’Ariston sia Aka7even che Sangiovanni), e in tanti si sono chiesti se anche Luigi Strangis, vincitore di Amici 21, seguirà le orme dei predecessori. Anche perché negli scorsi giorni si sono susseguite numerose voci secondo cui Amadeus, conduttore e direttore artistico anche della prossima edizione del Festival di Sanremo 2023, lo vorrebbe fortemente. E per la prima volta, interrogato sulla questione da Vanity Fair, Luigi ha detto la sua. “Sanremo? Per andarci vorrei essere ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il passaggio dallo studio didi Maria De Filippi al palco del Festival diè diventato quasi un rito per i cantanti che approdano alla finalissima del talent di Canale 5 (l’anno scorso per esempio hanno gareggiato all’Ariston sia Aka7even che Sangiovanni), e in tanti si sono chiesti se anche, vincitore di21, seguirà le orme dei predecessori. Anche perché negli scorsi giorni si sono susseguite numerose voci secondo cui Amadeus, conduttore e direttore artistico ancheprossima edizione del Festival di2023, lo vorrebbe fortemente. E per la, interrogato sulla questione da Vanity Fair,ha detto la sua. “? Per andarci vorrei essere ...

