Vertice Ue | intesa sull' embargo al petrolio russo Deroga per l' Ungheria

(Di martedì 31 maggio 2022) Sarà formalizzata oggi l'raggiunta nella notte a Bruxelles sul sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca. Stop immediato al greggio che arriva all'Unione europea via mare, rinviato invece l'...

Sarà formalizzata oggi l'raggiunta nella notte a Bruxelles sul sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca. Stop immediato al greggio che arriva all'Unione europea via mare, rinviato invece l'impedimento a quello ...L'prevede un embargo immediato al petrolio che arriva dalla Russia all'Ue via mare, mentre rinvia lo stop al greggio trasportato attraverso l'oleodotto Druzhba. Toccherà agli sherpa analizzare ...Sarà formalizzata oggi l'intesa raggiunta nella notte a Bruxelles sul sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca. Stop immediato al greggio che arriva all'Unione europea via mare, rinviato invece l'impe ...Intesa notturna al vertice europeo sull'embargo al petrolio russo. I leader dei 27, al termine di una trattativa lunga e più volte vicino a naufragare, riescono a salvare l'unità del Vecchio ...