Traffico Roma del 31-05-2022 ore 13:30 (Di martedì 31 maggio 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione è risolto l’incidente lungo la tangenziale verso la Trionfale altre cose per un incidente in via Portuense all’altezza di via del Fosso della Magliana Verso il raccordo rallentamenti sono potere tra ponte Palatino e al ponte Garibaldi direzione di ponte Flaminio rallentamenti per Traffico lungo via Tiburtina da Santa Maria del Soccorso Rebibbia in uscita dalla città possibili rallentamenti in zona galleria in via Portuense presso i padiglioni della fiera di Roma dove si sta tenendo un concorso pubblico che durerà fino alle 19 all’incirca della serata ed alle 14:30 manifestazione in piazzale Aldo Moro possibili difficoltà al Traffico cerimonia Dalle 17 in Piazza di Santa Maria Maggiore mentre in tema di trasporti e ricordiamo sulla linea metro B e B1 resta chiusa la stazione Libia ... Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022) Luceverdetrovati dalla redazione è risolto l’incidente lungo la tangenziale verso la Trionfale altre cose per un incidente in via Portuense all’altezza di via del Fosso della Magliana Verso il raccordo rallentamenti sono potere tra ponte Palatino e al ponte Garibaldi direzione di ponte Flaminio rallentamenti perlungo via Tiburtina da Santa Maria del Soccorso Rebibbia in uscita dalla città possibili rallentamenti in zona galleria in via Portuense presso i padiglioni della fiera didove si sta tenendo un concorso pubblico che durerà fino alle 19 all’incirca della serata ed alle 14:30 manifestazione in piazzale Aldo Moro possibili difficoltà alcerimonia Dalle 17 in Piazza di Santa Maria Maggiore mentre in tema di trasporti e ricordiamo sulla linea metro B e B1 resta chiusa la stazione Libia ...

