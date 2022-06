Stefano Coletta: «Alessia Marcuzzi l’ho incontrata più volte. Stiamo lavorando a un’idea» (Di martedì 31 maggio 2022) »Alessia Marcuzzi I rumors più insistenti vogliono Alessia Marcuzzi vicinissima all’approdo in Rai. Oggi ne parla Stefano Coletta, interpellato durante la conferenza stampa del prime time estivo. Il direttore, pur non sbilanciandosi, ammette i contatti: “La Marcuzzi l’ho incontrata più volte, è vero che è nato un dialogo fitto. Stiamo lavorando intanto per conoscerci, e intanto lavoriamo intorno, in particolare, a un’idea. Ma per ora si parla di incontri, confronti, in questo momento non c’è ancora alcuna decisione“. Coletta dunque tiene la porta aperta confermando implicitamente la volontà da ambo le parti di lavorare insieme. Si farà questo ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 31 maggio 2022) »I rumors più insistenti voglionovicinissima all’approdo in Rai. Oggi ne parla, interpellato durante la conferenza stampa del prime time estivo. Il direttore, pur non sbilanciandosi, ammette i contatti: “Lapiù, è vero che è nato un dialogo fitto.intanto per conoscerci, e intanto lavoriamo intorno, in particolare, a. Ma per ora si parla di incontri, confronti, in questo momento non c’è ancora alcuna decisione“.dunque tiene la porta aperta confermando implicitamente la volontà da ambo le parti di lavorare insieme. Si farà questo ...

