Sondaggi Demos&Pi | Fdi sorpassa il Pd | Lega e M5S in calo

(Di martedì 31 maggio 2022) Fratelli d’Italia supera il Pd e diventa il partito che raccoglie più consensi in Italia. A dirlo sono gli ultimiDemos&Pi per La Repubblica. Rispetto alla rilevazione di aprile, Fdi guadagna quasi due punti salendo al 22,3% mentre il Pd arretra di due decimi al 21%. Cali importanti pere Movimento 5 Stelle, i due partiti più in difficoltà in questo momento. Il Carroccio perde l’1,2% e scivola al 15,6% mentre il M5S scende dal 16,8%. Forza Italia flette all’8%, Azione/+Europa guadagna due decimi attestandosi al 4%, Italia viva cresce al 2,5% superando Europa Verde (stabile al 2,3%) e Articolo1-Mdp (2,2%). Chiude Sinistra Italiana con il 2,1%. Demos stima al 26% la quota di indecisi e astenuti. Diversamente da altri istituti, iDemos danno il livello di fiducia del governo in crescita al 63%, ...

