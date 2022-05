(Di martedì 31 maggio 2022) La stagione 2021 - '22 di Milanè stata a due volti, così come per tutta l'. La gioia per i due trofei conquistati, Supercoppa Italiana e Coppa Italia battendo in finale la Juventus , ...

Pubblicità

trolldepresso : RT @marifcinter: #Skriniar: “Mercato? Ogni anno o 6 mesi escono queste voci ma io sono felice all’Inter. Ho un contratto e sono soddisfatto… - sportli26181512 : Skriniar fa felice l'Inter: 'Tottenham? Sto bene a Milano. Scudetto perso nel derby': Dal ritiro della #Slovacchia… - __carmelog__ : RT @marifcinter: #Skriniar: “Mercato? Ogni anno o 6 mesi escono queste voci ma io sono felice all’Inter. Ho un contratto e sono soddisfatto… - maccessword : RT @marifcinter: #Skriniar: “Mercato? Ogni anno o 6 mesi escono queste voci ma io sono felice all’Inter. Ho un contratto e sono soddisfatto… - thenightonfire : RT @marifcinter: #Skriniar: “Mercato? Ogni anno o 6 mesi escono queste voci ma io sono felice all’Inter. Ho un contratto e sono soddisfatto… -

La stagione 2021 - '22 di Milanè stata a due volti, così come per tutta l' Inter . La gioia per i due trofei conquistati, Supercoppa Italiana e Coppa Italia battendo in finale la Juventus , ma poi la cocente delusione per ...ha tagliato corto: ' So che tifa Milan, ora sarà'. Infine, il difensore ha parlato del suo futuro: ' Ho un contratto con l'Inter e sonoa Milano . Ogni sei mesi escono le ...Dal ritiro della Slovacchia il difensore nerazzurro glissa sull'interesse della squadra di Conte e torna sui momenti chiave del campionato appena concluso ...Milan Skriniar parla anche del suo futuro all'Inter con le tante voci di mercato: le parole del difensore nerazzurro ...