Ripensandoci | i propagandisti del Cremlino in tv non possono che alzare la qualità del dibattito italiano

Leggi su linkiesta

(Di martedì 31 maggio 2022) Il generale Fabio Mini ha scritto ieri sul Fatto quotidiano che «la Russia ha preso molti abbagli in questa guerra e il primo è stato quello di cedere alla provocazione». Affermazione che se fosse una battuta sarebbe fantastica e avrebbe potuto anche sembrare vagamente ispirata al mafioso di Johnny Stecchino (quello secondo il quale la piaga della Sicilia, come purtroppo ben sappiamo, è il traffico). In ogni caso, non c’è motivo di preoccuparsi. Per quanto riguarda gli altri abbagli, assicura Mini, la Russia «ha già rimediato manovrando sul terreno e sul piano geopolitico». Resta da capire perché Vladimir Putin continui a chiedere in tutte le sue telefonate con ogni capo di governo occidentale al quale gli capiti di parlare, per primissima cosa, che la si smetta di inviare armi agli ucraini. Infatti, come spiega da giorni il Fatto, «più armiamo Kiev più Putin avanza» (titolo di ...