Rinnovo Mertens | Napoli in attesa | più di un’alternativa per il belga!

(Di martedì 31 maggio 2022) Ancora lontana dal volgere al termine la trattativa per ildi Dries, che, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, potrebbe salutaree i suoi tifosi a breve. Il belga ha manifestato la sua intenzione di voler restare in casa azzurra, ma per farlo ha bisogno di una serie di garanzie, non solo sul piano economico. L’attaccante classe ’87, a ben 35 anni, ha la richiesta di giocare e di non restare relegato in panchina per troppe partite. Spalletti ha già indicato il suocome una priorità, ma l’ultima parola spetta al giocatore e a De Laurentiis. FOTO: Getty Images,Secondo quanto riportato dal quotidiano Corriere dello sport, iloffre al belga un prolungamento di un anno con un ingaggio compreso tra 1,2 e 1,5 milioni, mentre ...

cn1926it : Rinnovo #Mertens, chiesto un biennale: ma è corteggiato da tre paesi. Le cifre - MondoNapoli : CdS - Rinnovo Mertens, tutto fermo: il belga vuole un contratto biennale - - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - L'avventura di Ospina può concludersi, il rinnovo è stato offerto solo ora - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - L'avventura di Ospina può concludersi, il rinnovo è stato offerto solo ora - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - L'avventura di Ospina può concludersi, il rinnovo è stato offerto solo ora -

E per il resto la storia non è troppo differente anche per Fabian e: Ruiz e il suo agente hanno chiesto quindici giorni per riflettere sul tema, e tutto sommato, considerando che ...Se invece il ragazzo dovesse decidere che la sua esperienza al Napoli dovrà terminare, ce ne faremo una ragione, lui per primo' DE LAURENTIIS SUE KOULIBALY 2022: ' Ildi...Il Corriere dello Sport dedica spazio al Napoli concentrandosi su Dries Mertens. Queste le ultime sulla trattativa tra calciatore e società ...E per il resto la storia non è troppo differente anche per Fabian e Mertens: Ruiz e il suo agente hanno chiesto quindici giorni per riflettere sul tema rinnovo, e tutto sommato, considerando che alla ...