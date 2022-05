Pulici: «Le bandiere non esistono più. Si pensa solo ai soldi, non al valore che conferiscono i tifosi» (Di martedì 31 maggio 2022) La Stampa intervista Paolo Pulici, l’ex bandiera del Torino. Il tema è il rinnovo di Andrea Belotti. Il bomber granata continua a tacere sul suo futuro, mentre il club aspetta. «Una voltasi cercava di stare il più possibile in una squadra, ma adesso non so se c’è ancora questo rispetto. La verità è che le bandiere non esistono più: le ultime siamo rimaste noi e non è certamente un buon segnale. Non esistono più giocatori di una volta che apprezzavano il valore che gli conferivano i tifosi. Noi eravamo appiccicati alla maglia». Anche Pulici andò via dal Toro, ma fu diverso. «Mi hanno venduto e quando mi hanno detto che dovevo salutare e andarmene mi sono arrabbiato come poche altre volte in vita mia». Perché è cambiato così tanto il mondo del calcio? «Adesso si ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) La Stampa intervista Paolo, l’ex bandiera del Torino. Il tema è il rinnovo di Andrea Belotti. Il bomber granata continua a tacere sul suo futuro, mentre il club aspetta. «Una voltasi cercava di stare il più possibile in una squadra, ma adesso non so se c’è ancora questo rispetto. La verità è che lenonpiù: le ultime siamo rimaste noi e non è certamente un buon segnale. Nonpiù giocatori di una volta che apprezzavano ilche gli conferivano i. Noi eravamo appiccicati alla maglia». Ancheandò via dal Toro, ma fu diverso. «Mi hanno venduto e quando mi hanno detto che dovevo salutare e andarmene mi sono arrabbiato come poche altre volte in vita mia». Perché è cambiato così tanto il mondo del calcio? «Adesso si ...

