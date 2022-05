Previsioni meteo, in arrivo l’anticiclone Scipione, batterà i record di caldo di Hannibal con picchi di 41 gradi (Di martedì 31 maggio 2022) Temperature ben oltre la media del periodo soprattutto al Centro-Sud mentre al Nord, sul settore alpino, ci saranno frequenti temporali Leggi su repubblica (Di martedì 31 maggio 2022) Temperature ben oltre la media del periodo soprattutto al Centro-Sud mentre al Nord, sul settore alpino, ci saranno frequenti temporali

