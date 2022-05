Open, ordinanza gip su Renzi contro pm Firenze: “Chat ed e-mail non sono corrispondenza” (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “Gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere in giudizio l’accusa”. E’ quanto scrive il giudice del Tribunale di Genova Claudio Siclari che ha archiviato le accuse ipotizzate nei confronti dei magistrati fiorentini che si sono occupati del caso Open respingendo l’istanza di opposizione presentata da Matteo Renzi. Il gip nell’ordinanza con cui ha fatto cadere le accuse di abuso d’ufficio nei confronti del procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo, dell’aggiunto Luca Turco e del sostituto Antonino Nastasi ha sottolineato che “per quanto concerne l’acquisizione dello scambio di corrispondenza (Chat) via Whatsapp del giugno 2018, tra il sen. Renzi e il dott. Vincenzo Manes; lo scambio di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “Gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari nonidonei a sostenere in giudizio l’accusa”. E’ quanto scrive il giudice del Tribunale di Genova Claudio Siclari che ha archiviato le accuse ipotizzate nei confronti dei magistrati fiorentini che sioccupati del casorespingendo l’istanza di opposizione presentata da Matteo. Il gip nell’con cui ha fatto cadere le accuse di abuso d’ufficio nei confronti del procuratore capo diGiuseppe Creazzo, dell’aggiunto Luca Turco e del sostituto Antonino Nastasi ha sottolineato che “per quanto concerne l’acquisizione dello scambio di) via Whatsapp del giugno 2018, tra il sen.e il dott. Vincenzo Manes; lo scambio di ...

