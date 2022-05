No! Questo stemma non dimostra l’esistenza di una “Polizia privata” del World Economic Forum (Di martedì 31 maggio 2022) Circolano alcune foto che mostrerebbero dei poliziotti con un particolare stemma riconducibile al World Economic Forum. Secondo alcuni, queste sarebbero la prova che il WEF sarebbe dotata di una “Polizia privata”, operativa per controllare la sicurezza dei suoi partecipanti e per tenere a bada i “giornalisti non allineati”. Non è affatto così. Per chi ha fretta Lo stemma riporta realmente il nome dell’evento World Economic Forum (WEF), la scritta “Police” e la data del 2022. Lo stemma non risulta nuovo, ne troviamo altri con altri colori e altre date (ad esempio uno del 2009). Lo stemma non è quello di una “Polizia privata”. ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) Circolano alcune foto che mostrerebbero dei poliziotti con un particolarericonducibile al. Secondo alcuni, queste sarebbero la prova che il WEF sarebbe dotata di una “”, operativa per controllare la sicurezza dei suoi partecipanti e per tenere a bada i “giornalisti non allineati”. Non è affatto così. Per chi ha fretta Loriporta realmente il nome dell’evento(WEF), la scritta “Police” e la data del 2022. Lonon risulta nuovo, ne troviamo altri con altri colori e altre date (ad esempio uno del 2009). Lonon è quello di una “”. ...

