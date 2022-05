Nintendo Switch Sports, la prova di Italian Tech (Di martedì 31 maggio 2022) Seguito spirituale del leggendario Wii Sports, ci ricorda come Nintendo sia capace di sfornare opere semplici ma divertenti e universali Leggi su repubblica (Di martedì 31 maggio 2022) Seguito spirituale del leggendario Wii, ci ricorda comesia capace di sfornare opere semplici ma divertenti e universali

Pubblicità

Nintendari_it : Nella Top 10 dei titoli più acquistati in Italia questa settimana troviamo 9 giochi per Nintendo Switch - LaStampa : Nintendo Switch Sports, la prova di Italian Tech. - ITItalianTech : Nintendo Switch Sports, la prova di Italian Tech - GameDevMiniBot1 : RT @nintendo_hall: Jumanji: The Curse Returns, il titolo è in arrivo il 13 giugno su Nintendo Switch - nintendo_hall : Jumanji: The Curse Returns, il titolo è in arrivo il 13 giugno su Nintendo Switch -