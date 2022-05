Muore all’ospedale di Frattamaggiore dopo un Tso, esposto per fare luce su trattamento e ricovero (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFrattamaggiore (Na) – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’associazione Codici in merito ad un caso sospetto di malasanità avvenuto all’ospedale di Frattamaggiore, dove un uomo di 60 anni è morto in seguito ad un Tso. Una vicenda che presenta alcuni aspetti da chiarire, anche in considerazione del racconto dei parenti. Da qui la decisione dell’associazione di presentare un esposto in Procura per fare luce sull’accaduto. LA NOTA – Un racconto che fa gelare il sangue. È quello della figlia di Antonio Frugiero, l’uomo di 60 anni morto lo scorso 24 maggio all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore in circostanze poco chiare. La ragazza ha riferito alla stampa le ultime ore del padre, denunciando quello che a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’associazione Codici in merito ad un caso sospetto di malasanità avvenutodi, dove un uomo di 60 anni è morto in seguito ad un Tso. Una vicenda che presenta alcuni aspetti da chiarire, anche in considerazione del racconto dei parenti. Da qui la decisione dell’associazione di presentare unin Procura persull’accaduto. LA NOTA – Un racconto che fa gelare il sangue. È quello della figlia di Antonio Frugiero, l’uomo di 60 anni morto lo scorso 24 maggioSan Giovanni di Dio diin circostanze poco chiare. La ragazza ha riferito alla stampa le ultime ore del padre, denunciando quello che a ...

