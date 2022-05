Maignan: “Grazie Inter: la sconfitta in Coppa Italia ci ha motivati” (Di martedì 31 maggio 2022) Mike Maignan, portiere del Milan vincitore dello Scudetto, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' su un momento chiave dell'anno Leggi su pianetamilan (Di martedì 31 maggio 2022) Mike, portiere del Milan vincitore dello Scudetto, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' su un momento chiave dell'anno

Pubblicità

sportmediaset : Maignan: 'Grazie Inter, scudetto vinto dopo Bologna e derby perso' #Maignan #Milan #Scudetto… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@mmseize: 'Grazie @Inter: la sconfitta in #CoppaItaliaFrecciarossa ci ha motivati' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMil… - RussianMike31 : RT @FraNasato: Maignan alla Gazzetta dello Sport: “Quando l’Inter è inciampata a Bologna abbiamo capito che per loro era finita perché erav… - PianetaMilan : .@mmseize: 'Grazie @Inter: la sconfitta in #CoppaItaliaFrecciarossa ci ha motivati' - @acmilan #ACMilan #Milan… - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Maignan: 'Grazie Inter, scudetto vinto dopo Bologna e derby perso' #Maignan #Milan #Scudetto -