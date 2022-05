LIVE Trevisan-Fernandez 6-2 5-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: Martina serve per le semifinali (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Palla del controbreak. Rovescio incrociato potentissimo della canadese. 40-40 Aggressiva Fernandez, che cancella il match point con l’ennesimo dritto vincente. 40-30 MATCH POINT Trevisan! In corridoio anche questa risposta di Fernandez. 30-30 Martina trova una profonda seconda, rischiando. Arriva l’errore in risposta della canadese. 15-30 Servizio vincente al centro provvidenziale dell’azzurra. 0-30 Non si arrende Fernandez, che trova un gran dritto vincente in diagonale. 0-15 Non contiene la risposta dell’avversaria Trevisan. 5-4 BREAK Trevisan!!! Arriva un altro gratuito di dritto della canadese. Dopo il cambio di campo Martina servirà per staccare il pass per le ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD Palla del controbreak. Rovescio incrociato potentissimo della canadese. 40-40 Aggressiva, che cancella il match point con l’ennesimo dritto vincente. 40-30 MATCH POINT! In corridoio anche questa risposta di. 30-30trova una profonda seconda, rischiando. Arriva l’errore in risposta della canadese. 15-30 Servizio vincente al centro provvidenziale dell’azzurra. 0-30 Non si arrende, che trova un gran dritto vincente in diagonale. 0-15 Non contiene la risposta dell’avversaria. 5-4 BREAK!!! Arriva un altro gratuito di dritto della canadese. Dopo il cambio di camposervirà per staccare il pass per le ...

