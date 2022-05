LIVE Djokovic-Nadal 0-0, Roland Garros 2022 in DIRETTA: si comincia sul Philippe-Chatrier! (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Il primo punto è di Nadal che spinge di diritto. 0-0 SI comincia SUL CAMPO CENTRALE! Batte Novak Djokovic dopo aver vinto il sorteggio. INIZIO PRIMO SET 20.57 comincia il riscaldamento in un clima infernale! 20.55 GIOCATORI IN CAMPO! INGRESSO DA PELLE D’OCA 20.54 Giocatori nel tunnel! 20.51 Gli altri due quarti di finale femminili si disputeranno nei primi due match di domani: Veronika Kudermetova contro Daria Kasatkina e Iga Swiatek contro Jessica Pegula. 20.48 Manca sempre meno all’ingresso in campo delle due Leggende! Si dovrebbe cominciare tra 10 minuti. 20.45 Per lo spagnolo potrebbe essere l’ultima sfida in quel di Parigi se dovesse perdere, come dichiarato in conferenza stampa: sono noti i problemi fisici del classe ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Il primo punto è diche spinge di diritto. 0-0 SISUL CAMPO CENTRALE! Batte Novakdopo aver vinto il sorteggio. INIZIO PRIMO SET 20.57il riscaldamento in un clima infernale! 20.55 GIOCATORI IN CAMPO! INGRESSO DA PELLE D’OCA 20.54 Giocatori nel tunnel! 20.51 Gli altri due quarti di finale femminili si disputeranno nei primi due match di domani: Veronika Kudermetova contro Daria Kasatkina e Iga Swiatek contro Jessica Pegula. 20.48 Manca sempre meno all’ingresso in campo delle due Leggende! Si dovrebbere tra 10 minuti. 20.45 Per lo spagnolo potrebbe essere l’ultima sfida in quel di Parigi se dovesse perdere, come dichiarato in conferenza stampa: sono noti i problemi fisici del classe ...

Pubblicità

falconhamada_90 : RT @SkySport: Djokovic-Nadal al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita #SkySport #Djokovic #Nadal #RolandGarros https:/… - SkySport : Djokovic-Nadal al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita #SkySport #Djokovic #Nadal… - sportface2016 : #RolandGarros | Finalmente ci siamo! A breve il 59° capitolo della rivalità tra Novak #Djokovic e Rafael #Nadal: se… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Roland Garros 2022 - Novak Djokovic e Rafael Nadal si sfidano per la 59ª volta in carriera! In palio… - sportli26181512 : Djokovic-Nadal al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita: Il match che tutti aspettavano diventa… -