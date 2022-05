L'estate con Drusilla, Nek e Balivo per rilanciare Rai2. E su Rai3 crolla un tabù con Sex (Di martedì 31 maggio 2022) 'Non ho mai avuto paura di sperimentare nuovi programmi e la crescita di ascolti su Rai1 mi dà ragione. Per Rai2 invece siamo davanti a una specie di ultima chiamata, occorrono lettura plurima dell'... Leggi su leggo (Di martedì 31 maggio 2022) 'Non ho mai avuto paura di sperimentare nuovi programmi e la crescita di ascolti su Rai1 mi dà ragione. Perinvece siamo davanti a una specie di ultima chiamata, occorrono lettura plurima dell'...

Pubblicità

Fedez : LA DOLCE VITA con ?Tananai? e Mara Sattei fuori il 3 Giugno ???????????? L’estate può ufficialmente iniziare ?? - repubblica : Ondata di caldo anomalo con punte di 40 gradi. E' ancora allarme siccità. 'Ci attende un'estate rovente' [di Giacom… - Raiofficialnews : “Produrre anche in estate è stata spesso una difficoltà ma oggi inauguriamo un nuovo corso importante per #Rai con… - edavid57edavid : RT @repubblica: Ondata di caldo anomalo con punte di 40 gradi. E' ancora allarme siccità. 'Ci attende un'estate rovente' [di Giacomo Talign… - 3arbaraart : @samoasimy99 Bontà! ?? Con la granita è subito estate?? mi sa che per inaugurare l'inizio della stagione io inizierò… -