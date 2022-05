L’Atalanta nella Serie A del (quasi) record lombardo: 5 squadre con l’arrivo di Cremonese e Monza (pieno di ex) (Di martedì 31 maggio 2022) Cinque lombarde in A: Cremonese e Monza raggiungono L’Atalanta e le milanesi. Il Monza è stata l’ultima squadra a conquistare la promozione nella massima Serie, domenica, vincendo la finale playoff sul Pisa: qualche settimana prima era stata anticipata dalla Cremonese. … Leggi su ecodibergamo (Di martedì 31 maggio 2022) Cinque lombarde in A:raggiungonoe le milanesi. Ilè stata l’ultima squadra a conquistare la promozionemassima, domenica, vincendo la finale playoff sul Pisa: qualche settimana prima era stata anticipata dalla. …

Pubblicità

alessandrop19_ : RT @Silvio_Luciani: Appello ai colleghi di tifo: Nella mia breve vita ho dovuto sopportare paragoni assurdi col Chievo, l’Udinese, il Sass… - brunofernandovf : RT @Silvio_Luciani: Appello ai colleghi di tifo: Nella mia breve vita ho dovuto sopportare paragoni assurdi col Chievo, l’Udinese, il Sass… - Silvio_Luciani : Appello ai colleghi di tifo: Nella mia breve vita ho dovuto sopportare paragoni assurdi col Chievo, l’Udinese, il… - ZonaBianconeri : RT @Matte_Bertolino: Se l’Atalanta non riscatta #Demiral non ci sputerei sopra Probabilmente a bilancio la #Juve perde qualcosa, ma sono so… - Matte_Bertolino : Se l’Atalanta non riscatta #Demiral non ci sputerei sopra Probabilmente a bilancio la #Juve perde qualcosa, ma sono… -