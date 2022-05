Inter, Cassano: 'Non prenderei Dybala. Marotta ha fatto un disastro con Perisic' (Di martedì 31 maggio 2022) Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante dell'Inter, Antonio Cassano, ha espresso la propria opinione in merito a Dybala e al mercato... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022)venuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante dell', Antonio, ha espresso la propria opinione in merito ae al mercato...

Advertising

fyoobas : Cassano dice di non prendere Dybala: sbrigatevi a prendere Dybala @inter - burattinaio0 : Cassano: Vedrei all'Inter attacco Dzeko Suarez. Ho riso per mezz'ora - fausto519 : Cassano togliti la maglia dell'inter e posa il fiasco - I_M__mensamente : Cassano: #Inter prendi #suarez...che a fargli l'esame di italiano ci penso io...e lo passerà senza nessuno scandalo… - fcin1908it : Cassano: “Inter, prendi Suarez. In Italia fa valanga di gol. Non andrei su Dybala” -