Il viaggio di Salvini in Russia diventa un caso politico

Pubblicità

ItaliaViva : Il problema non è se #Salvini va a #Mosca, il problema è che poi torna. La questione vera di fondo è che questo via… - Agenzia_Ansa : 'Il governo è fermamente collocato nell'Ue, nel rapporto storico transatlantico' ed è 'allineato con i partner del… - CottarelliCPI : L'idea che Salvini stia anche solo considerando un viaggio a Mosca mi sembra proprio assurda. Dice che andrà solo s… - Dome689 : RT @Open_gol: Sotto la lente il ruolo del consulente Antonio Capuano. Il silenzio di Draghi e i malumori nella Lega - ADA79991318 : RT @Teresat73540673: Il COPASIR è un organo bicamerale il cui compito è di verificare che le attività del nostro apparato di intelligence s… -

Già al Copasir ho detto che l'importante è che i rapporti siano trasparenti", così Draghi risponde a una domanda sul possibiledia Mosca in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. / ...Cosi' in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a proposito dell'ipotesi di una Mosca del leader della Lega, Matteo. 'In una mia audizione al Copasir ho solo ...Questo è quanto”. Così il premier Mario Draghi, rispondendo a una domanda sul possibile viaggio a Mosca di Matteo Salvini. “Il governo, quando si è formato, si è fermamente collocato nell’Unione ...(Adnkronos) – Il premier Mario Draghi in conferenza stampa oggi, dopo il consiglio europeo, risponde ad una domanda sull’ipotesi di viaggio di Matteo Salvini a Mosca e sulle news relative ad un ...