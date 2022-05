Il discorso inclusivo di Pietro Turano al concerto di Michele Bravi: “Siamo tutti meravigliosamente diversi” (Di martedì 31 maggio 2022) “Siamo tutti meravigliosamente diversi e diverse: e non in maniera gerarchica ma in maniera reciproca”: Pietro Turano, consigliere nazionale Arcigay e componente del direttivo di Arcigay Roma interviene al concerto di Michele Bravi all’Auditorium Conciliazione in chiusura del suo tour e parla della sua esperienza. “Quando eravamo piccoli e piccole – ha detto – nessuno ci ha raccontato che avremmo potuto essere diversi e diverse da quello che ci si aspettava”. Turano si occupa prevalentemente di giovani, parla nelle scuole e nelle università. “Esistono dei modelli e delle identità a cui ci chiedono di somigliare: e anche se questi modelli non sono reali e non esistono veramente, ci fanno credere che ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) “e diverse: e non in maniera gerarchica ma in maniera reciproca”:, consigliere nazionale Arcigay e componente del direttivo di Arcigay Roma interviene aldiall’Auditorium Conciliazione in chiusura del suo tour e parla della sua esperienza. “Quando eravamo piccoli e piccole – ha detto – nessuno ci ha raccontato che avremmo potuto esseree diverse da quello che ci si aspettava”.si occupa prevalentemente di giovani, parla nelle scuole e nelle università. “Esistono dei modelli e delle identità a cui ci chiedono di somigliare: e anche se questi modelli non sono reali e non esistono veramente, ci fanno credere che ...

