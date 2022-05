I colloqui di Salvini con i russi per il viaggio a Mosca potrebbero finire al Copasir (Di martedì 31 maggio 2022) Scrive il quotidiano Domani che il 1 marzo Matteo Salvini ha incontrato in gran segreto l’ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, insieme ad Antonio Capuano, ex parlamentare di Forza Italia diventato ora superconsulente per gli affari esteri del leader leghista. Ma non sarebbe stato l’unico incontro prima dell’annuncio del suo fantomatico viaggio di pace a Mosca. Da Palazzo Chigi fanno sapere di non essere a conoscenza di alcun incontro riservato tra Salvini e l’ambasciatore Razov e che se «fosse vera la notizia, sarebbe gravissimo». E la portavoce dell’ambasciata russa Valentina Sokolova conferma l’incontro tra Salvini e Razov, senza rivelare il contenuto della conversazione. Resta il fatto che le interviste che Antonio Capuano ha rilasciato ai giornali italiani hanno destato sconcerto nel ... Leggi su linkiesta (Di martedì 31 maggio 2022) Scrive il quotidiano Domani che il 1 marzo Matteoha incontrato in gran segreto l’ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, insieme ad Antonio Capuano, ex parlamentare di Forza Italia diventato ora superconsulente per gli affari esteri del leader leghista. Ma non sarebbe stato l’unico incontro prima dell’annuncio del suo fantomaticodi pace a. Da Palazzo Chigi fanno sapere di non essere a conoscenza di alcun incontro riservato trae l’ambasciatore Razov e che se «fosse vera la notizia, sarebbe gravissimo». E la portavoce dell’ambasciata russa Valentina Sokolova conferma l’incontro trae Razov, senza rivelare il contenuto della conversazione. Resta il fatto che le interviste che Antonio Capuano ha rilasciato ai giornali italiani hanno destato sconcerto nel ...

