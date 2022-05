Giornalista francese ucciso a Severodonetsk, Parigi apre un’inchiesta per crimini di guerra (Di martedì 31 maggio 2022) La Procura antiterrorismo francese (Pnat) ha aperto un’inchiesta per crimini di guerra sulla morte in Ucraina del Giornalista francese Fre?de?ric Leclerc-Imhoff. Il reporter è stato ucciso a Severodonetsk mentre accompagnava i civili a bordo di un autobus umanitario. Da quanto è cominciata la guerra scatenata da Putin in Ucraina, la Francia ha aperto almeno altre L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 31 maggio 2022) La Procura antiterrorismo(Pnat) ha apertoperdisulla morte in Ucraina delFre?de?ric Leclerc-Imhoff. Il reporter è statomentre accompagnava i civili a bordo di un autobus umanitario. Da quanto è cominciata lascatenata da Putin in Ucraina, la Francia ha aperto almeno altre L'articolo proviene da Inews24.it.

