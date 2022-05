F1 Montecarlo | la ricetta Ferrari per la sconfitta

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 31 maggio 2022) Il giorno dopo la polemica non accenna a diminuire e dai social ai canali ufficiali siamo in piena bufera, nel pieno della stagione. La caccia per il mondiale è aperta, fatevi sotto! Il momento clou del GP di Monaco ha confermato come tanta tecnologia non è sempre positiva. I secondi risolutivi in tempo reale, senza esitazioni, non sono semplici e le brutte figure sono alla porta. “Box, box, box. Resta fuori, resta fuori! No!” Oggi tutti hanno detto qualcosa sul fatidico messaggio radio. Leclerc: “Che state facendo?”. Frittata cotta e mangiata! Charles commenta: “Io amo il team, ma quando fanno così..” Nel dialogo via radio tra il muretto box dellae Leclerc c’è il senso della confusione. Regna suprema la concitazione e il risultato s’è visto. Leclerc partiva dalla pole, aveva il compagno di squadra Carlos Sainz subito dietro a fargli da spalla. ...