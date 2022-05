Covid Shanghai | da domani stop a blocco produttivo

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Da, 1 giugno,ritornerà a condizioni di vita e di attività produttive normali, avendo raggiunto il risultato di contenere la diffusione del contagio da19. Lo comunicano le autorità locali in conferenza stampa. La megalopoli è il centro finanziario più importante della Cina e loha avuto ricadute pesantissime sulla catena di rifornimento a livello globale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

