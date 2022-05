Cosa ci faceva Draghi con il Ceo mondiale di Uber? L’indiscrezione che fa infuriare i tassisti (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag – Mario Draghi ha incontrato il Ceo mondiale di Uber? Le voci corrono e si rincorrono, nei corridoi dei palazzi istituzionali come nelle arterie della Capitale, là dove i tassisti temono di essere messi all’angolo dalle multinazionali senza frontiere. Proprio nel cuore rovente d’Italia, dove ogni giorno assistiamo a vendite e svendite di eccellenze tricolori, cappio mortale che si lega a un lungo filo rosso inaugurato sul panfilo Britannia nel 1992, quando il gotha della finanza venne invitato a fare il punto sulle privatizzazioni, inaugurando così la dismissione di asset strategici e patrimonio pubblico italiano. Una storia dal retrogusto orrorifico, a cui dedichiamo uno speciale nel prossimo numero mensile del Primato Nazionale, in uscita il 10 giugno. Non serve, ma è pur sempre evocativo, ricordare che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag – Marioha incontrato il Ceodi? Le voci corrono e si rincorrono, nei corridoi dei palazzi istituzionali come nelle arterie della Capitale, là dove itemono di essere messi all’angolo dalle multinazionali senza frontiere. Proprio nel cuore rovente d’Italia, dove ogni giorno assistiamo a vendite e svendite di eccellenze tricolori, cappio mortale che si lega a un lungo filo rosso inaugurato sul panfilo Britannia nel 1992, quando il gotha della finanza venne invitato a fare il punto sulle privatizzazioni, inaugurando così la dismissione di asset strategici e patrimonio pubblico italiano. Una storia dal retrogusto orrorifico, a cui dedichiamo uno speciale nel prossimo numero mensile del Primato Nazionale, in uscita il 10 giugno. Non serve, ma è pur sempre evocativo, ricordare che ...

