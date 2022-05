Calcio: Zanoli, 'se dovesse arrivare il mio momento, lo sfrutterò al meglio' (Di martedì 31 maggio 2022) Tirrenia, 31 mag. - (Adnkronos) - Del gruppo azzurro in ritiro a Tirrenia, Alessandro Zanoli è l'unica novità. Dopo essere stato chiamato da Mancini per partecipare allo stage per calciatori di interesse nazionale, è arrivata la prima convocazione con la maglia dell'Under 21. Cresciuto nel settore giovanile del Carpi, nel gennaio 2018 viene acquistato in prestito dal Napoli dove gioca con la squadra Primavera prima di ottenere un posto da titolare, appena rientrato dal prestito al Legnago. Da ieri si allena con gli Azzurrini: “Puntavo molto a questa convocazione – racconta Zanoli - era uno dei miei obiettivi. Adesso che l'ho raggiunto, dico che mi fa piacere e che sono onorato di indossare questa maglia. Ho trovato un bel gruppo, compatto, ragazzi fantastici che mi hanno accolto molto bene. Mi rendo conto dell'importanza di questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Tirrenia, 31 mag. - (Adnkronos) - Del gruppo azzurro in ritiro a Tirrenia, Alessandroè l'unica novità. Dopo essere stato chiamato da Mancini per partecipare allo stage per calciatori di interesse nazionale, è arrivata la prima convocazione con la maglia dell'Under 21. Cresciuto nel settore giovanile del Carpi, nel gennaio 2018 viene acquistato in prestito dal Napoli dove gioca con la squadra Primavera prima di ottenere un posto da titolare, appena rientrato dal prestito al Legnago. Da ieri si allena con gli Azzurrini: “Puntavo molto a questa convocazione – racconta- era uno dei miei obiettivi. Adesso che l'ho raggiunto, dico che mi fa piacere e che sono onorato di indossare questa maglia. Ho trovato un bel gruppo, compatto, ragazzi fantastici che mi hanno accolto molto bene. Mi rendo conto dell'importanza di questo ...

