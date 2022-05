Biagio Antonacci | “Quando sei consapevole diventi più libero”

(Di martedì 31 maggio 2022)torna a cantare i sentimenti e l'universo femminile con la sua poesia e allegria, dopo oltre 2 anni di silenzio ha pubblicato il suo nuovo brano inedito dal titolo "Seria". "Prima nasce il suono "Seria", ho costruito la canzone attorno a questo suono e invito ad assumersi le proprie responsabilità nei sentimenti, a esercitare la propria autonomia che è una cosa molto importante ma molto rara e difficile, apprezzare la dignità senza nessun tipo di dominio e di possesso". Seria racconta di una donna in continua ricerca, senza compromettere mai la sua libertà: "Questa canzone mi è venuta proprio per segnalare il rispetto che io ho nei confronti della donna. Anche perché la condizione dell'amore più autentico è il rispetto della libertà altrui, noi uomini siamo spesso siamo stati poco rispettosi e abbiamo sempre preteso".video width="746" ...

