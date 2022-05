Basta bambini in carcere con mamme recluse, primo ok della Camera. Cosa prevede la proposta... (Di martedì 31 maggio 2022) L'approvazione di questo testo 'sarà un passo di civilità e umanità' per l'Italia. Così il deputato del Pd e relatore del provvedimento Walter Verini commenta la proposta di legge sullo stop ai ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 31 maggio 2022) L'approvazione di questo testo 'sarà un passo di civilità e umanità' per l'Italia. Così il deputato del Pd e relatore del provvedimento Walter Verini commenta ladi legge sullo stop ai ...

civcatt : 'Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas. Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e… - giuliog : RT @romatoday: La legge per dire basta ai bambini in carcere con le mamme detenute - graziellacesari : RT @Enrico__Costa: Basta bambini dietro le sbarre. Ieri sera abbiamo approvato alla Camera la proposta di legge. Anche se si tratta di nume… - alfonso_unial : Chi vuole delegittimare #Putin dal punto di vista umano? La butto lì. I familiari delle vittime dei massacri (fosse… - IlPostator : @SimoPillon Ma infatti! Basta egoismi! Evitiamo che i bambini crescano male! Non vorrei correre il rischio che a 34… -