Bambino di 4 anni vede la sorellina annegare – le salva la vita pur non sapendo nuotare (Di martedì 31 maggio 2022) Purtroppo gli incidenti che causano l’annegamento di bambini sono più comuni di quanto si pensi. Non ci vuole più di un minuto sott’acqua per perdere conoscenza, e ciò può succedere anche per una breve distrazione degli adulti. Quando Laura Forrester, madre di tre bambini, e la sua famiglia si sono trasferiti in una casa con piscina, la donna si è accertata di mettere in sicurezza la zona. Ma nonostante questo, sua figlia di 2 anni è riuscita ad andare in acqua. Ha rischiato la vita. Laura si era assicurata che la piscina della sua nuova casa a Knoxville, in Tennessee, venisse recintata. Poi, aveva deciso di parlare ai suoi bambini di 5, 4 e 2 anni dei rischi di una piscina. Ha detto loro che non potevano avvicinarsi alla piscina a meno che lei o la babysitter glielo avessero permesso. YouTubeI bambini hanno compreso ... Leggi su it.newsner (Di martedì 31 maggio 2022) Purtroppo gli incidenti che causano l’annegamento di bambini sono più comuni di quanto si pensi. Non ci vuole più di un minuto sott’acqua per perdere conoscenza, e ciò può succedere anche per una breve distrazione degli adulti. Quando Laura Forrester, madre di tre bambini, e la sua famiglia si sono trasferiti in una casa con piscina, la donna si è accertata di mettere in sicurezza la zona. Ma nonostante questo, sua figlia di 2è riuscita ad andare in acqua. Ha rischiato la. Laura si era assicurata che la piscina della sua nuova casa a Knoxville, in Tennessee, venisse recintata. Poi, aveva deciso di parlare ai suoi bambini di 5, 4 e 2dei rischi di una piscina. Ha detto loro che non potevano avvicinarsi alla piscina a meno che lei o la babysitter glielo avessero permesso. YouTubeI bambini hanno compreso ...

Pubblicità

fanpage : Dopo la profanazione della tomba di #AlfredinoRampi, è tanto il dolore dell'associazione dedicata al bambino morto… - fanpage : Un percorso di crescita, quello di Amici 21, che lo ha portato adesso a una consapevolezza: “Sono entrato bambino e… - Spina14_acm : @commutativa So che la maggior parte sceglie Iniesta perché era più bello da vedere con i suoi dribbling e le sue g… - GiuseppeZotti3 : @HuffPostItalia Pure in America ,si può abortire al 9 mese ,sarà un diritto civile pure quello ? Chi vi dice che qu… - Luca80093108 : RT @cicciorosina: una giornalista dà del terrone sfigato a un bambino calabrese e i calabresi si incazzano salvini lo ha fatto per vent'ann… -