Apple dà uno schiaffo a Facebook sulla privacy: peccato sia un sasso nello stagno (Di martedì 31 maggio 2022) Mentre da noi Enel celebra i suoi 60 anni con un giovane papà in maglietta verde militare e barba incolta (di chiara ispirazione zelenskiana) e una tariffa scontata del 30% per due anni, per tranquillizzare i consumatori nonostante le recenti dichiarazioni di Draghi, un nuovo spot di Apple fa capire quanto in Italia siamo lontani dalla buona pubblicità. A modo suo anche Apple vuole tranquillizzare i consumatori ma su un altro tema, e lo fa in modo magistrale. Si tratta della protezione dei dati sensibili sul social, questione su cui non si è mai fatto abbastanza né per quanto riguarda l’educazione a una maggiore consapevolezza degli utenti riguardo alla privacy, né per quanto riguarda le soluzioni per la protezione effettiva dei dati dal loro commercio indiscriminato con il tracking delle app. Protagonista dello spot è Ellie, una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Mentre da noi Enel celebra i suoi 60 anni con un giovane papà in maglietta verde militare e barba incolta (di chiara ispirazione zelenskiana) e una tariffa scontata del 30% per due anni, per tranquillizzare i consumatori nonostante le recenti dichiarazioni di Draghi, un nuovo spot difa capire quanto in Italia siamo lontani dalla buona pubblicità. A modo suo anchevuole tranquillizzare i consumatori ma su un altro tema, e lo fa in modo magistrale. Si tratta della protezione dei dati sensibili sul social, questione su cui non si è mai fatto abbastanza né per quanto riguarda l’educazione a una maggiore consapevolezza degli utenti riguardo alla, né per quanto riguarda le soluzioni per la protezione effettiva dei dati dal loro commercio indiscriminato con il tracking delle app. Protagonista dello spot è Ellie, una ...

