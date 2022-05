Amministrative Montemiletto | ConSenso Civico | “Nessuno dovrà sentirsi solo”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – “E’ necessario innescare una sinergia che parta dai singoli cittadini e coinvolga associazioni, volontariato e parrocchia al fine di garantire un benessere collettivo, in grado di tutelare soprattutto i più deboli”. A dichiararlo i candidati al consiglio comunale, Giovanna Frongillo e Valter Vivarelli, per la lista– Frongillo Sindaco. Secondo l’aspirante consigliere comunale Frongillo, “è necessario rafforzare una comunità aperta e solidale, capace di aiuto soprattutto per i più deboli. Occorre partire dal potenziamento dei Servizi territoriali per l’infanzia e l’adolescenza, intercettando i bisogni della comunità e dando risposte efficaci e immediate. Gli spazi quali il micronido e il nido, in fase di ultimazione, dovranno essere il motore di una macchina di crescita ...