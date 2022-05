“Addio, troppo presto per morire”. Grave lutto per i Pooh, una perdita dolorosa (Di martedì 31 maggio 2022) Sembra incredibile, ma purtroppo è la realtà. Una tragedia dopo l’altra hanno investito i famosi componenti dei Pooh. Solamente qualche giorno fa, Red Canzian, Roby Facchinetti ed il resto della famiglia musicale si sono trovati a dire Addio al loro fedele factotum Dumbo, Daniele Togni, ora al manager Alex De Benedectis. Lavorava con i Pooh da decenni e la sua esistenza è stata crudelmente colpita sul fronte della salute. Alex De Benedectis aveva soltanto 49 anni e tante brillanti collaborazioni da perseguire come altre da cercare nel vivace e colorato mondo della musica nostrana. Roby Facchinetti lo ha salutato affranto, Red Canzian ha dato poi dei dettagli a proposito della sua tragica e precoce morte. Ha lasciato una moglie ed un figlio. lutto per i Pooh, ... Leggi su tuttivip (Di martedì 31 maggio 2022) Sembra incredibile, ma purè la realtà. Una tragedia dopo l’altra hanno investito i famosi componenti dei. Solamente qualche giorno fa, Red Canzian, Roby Facchinetti ed il resto della famiglia musicale si sono trovati a direal loro fedele factotum Dumbo, Daniele Togni, ora al manager Alex De Benedectis. Lavorava con ida decenni e la sua esistenza è stata crudelmente colpita sul fronte della salute. Alex De Benedectis aveva soltanto 49 anni e tante brillanti collaborazioni da perseguire come altre da cercare nel vivace e colorato mondo della musica nostrana. Roby Facchinetti lo ha salutato affranto, Red Canzian ha dato poi dei dettagli a proposito della sua tragica e precoce morte. Ha lasciato una moglie ed un figlio.per i, ...

