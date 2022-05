Acido | sorelle sfregiate | zia di 22 anni si costituisce in Questura | sono stata io

fattoquotidiano : Hanno 24 e 17 anni. Sono sorelle e sono state ustionate con l’acido a Napoli - Agenzia_Ansa : La polizia ha stretto il cerchio attorno a una donna, sospettata di essere una delle persone responsabili dell'aggr… - repubblica : Napoli, le sorelle sfregiate con l’acido si costituisce la zia: “Sono stata io” Contrasti familiari dietro il raid… - anperillo : RT @anperillo: #NonCiSonoParole ?? #Napoli, le sorelle sfregiate con l’acido, si costituisce la zia: “Sono stata io”. Contrasti familiari di… - Ale18727291 : RT @anperillo: #NonCiSonoParole ?? #Napoli, le sorelle sfregiate con l’acido, si costituisce la zia: “Sono stata io”. Contrasti familiari di… -

NAPOLI. È a una svolta l'indagine sulle duedi 24 e 17 anni, ustionate con l'la notte tra domenica e lunedì da un gruppo di persone - sei, tra cui tre ragazze - entrate in azione in sella a tre scooter all'una di notte in corso ...Si chiama Francesca , ha 22 anni ed è la zia delle due ragazze ferite a colpi disfregiate con l', la zia si costituisce Ieri, Francesca era assieme al proprio avvocato di fiducia.Si costituisce in Questura l'autrice che ha sfregiato le due sorelle con l'acido a Napoli, si tratterebbe di una zia: "Sono stata io" ...Tensioni familiari, su una vecchia storia di abusi, Un clima che diventa velenoso e che dai social passa alla vita vera. Dalla finzione su facebook si passa alla peggiore cronaca ...