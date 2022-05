730 precompilato, da oggi possibile modifiche e invio: ecco come (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – A partire da oggi, 31 maggio 2022 è possibile inviare, con o senza modifiche, la dichiarazione 730 precompilata, che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile già dal 23 maggio. Per il modello 730 il termine entro cui inviare la propria dichiarazione è il 30 settembre, mentre per il modello redditi persone fisiche ci sarà tempo fino al 30 novembre. Tra i dati precaricati, arrivati a oltre 1,2 miliardi, che saranno trovati già inseriti: le spese sanitarie a quelle universitarie; le spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora. Chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – A partire da, 31 maggio 2022 èinviare, con o senza, la dichiarazione 730 precompilata, che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile già dal 23 maggio. Per il modello 730 il termine entro cui inviare la propria dichiarazione è il 30 settembre, mentre per il modello redditi persone fisiche ci sarà tempo fino al 30 novembre. Tra i dati precaricati, arrivati a oltre 1,2 miliardi, che saranno trovati già inseriti: le spese sanitarie a quelle universitarie; le spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora. Chi accetta online il 730senza apportarenon dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e ...

