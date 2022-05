Un paese sardo è entrato nel Guinness della longevità

Leggi su agi

(Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Con ben 8 centenari su 1.778 abitanti unSardegna si ritrova, di nuovo, neldei primati per la. Perdasdefogu, nel Nuorese, comune nel cui territorio insiste il poligono militare più grande d'Europa, quello sperimentale interforze del Salto di Quirra, ha ottenuto di recente la certificazione: ci abita il maggior numero di centenari ancora in vita al mondo in proporzione al numero di residenti, uno ogni 222 abitanti. Il record si deve ad Antonio Brundu, 104 anni, ex dipendente pubblico, a sua sorella Maria (102), ai compaesani Bonino Lai (103), Vittorio Spanu (102), Giovannina Mameli (101), Federica Melis (ex insegnante elementare che il 28 giugno compirà 101 anni), Vittorio Lai (ex agricoltore, 100 anni) e Concetta Melis, 101 anni. Gli otto ultracentenari vivono ancora tutti in ...