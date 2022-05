Ultime Notizie – Ricerca | molecola restituisce l’udito grazie alla luce

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 30 maggio 2022) Restituirecon la. La primaal mondo che promette di attivare i neuroni uditivi attraverso una strategia fotofarmacologica è stata sviluppataa uno studio internazionale pubblicato sul ‘Journal of the American Chemical Society’, con protagonista fra gli altri un chimico farmaceutico oggi in forze all’università Statale di Milano. La, con test in vitro e in vivo, segna un passo avanti verso una nuova generazione di impianti cocleari attivabili con la: un ‘orecchio bionico’ che potrebbe superare i limiti dei dispositivi elettrici più comunemente in uso. Attualmente – ricordano da UniMi – circa un milione di persone nel mondo utilizzano un impianto cocleare, cioè un dispositivo impiantato chirurgicamente per ripristinare la percezione del suono ...